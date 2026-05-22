Dış ticaret açığında büyük düşüş! Nisanda 25 milyar dolarlık ihracata imza atıldı





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 33 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3,0, İTHALAT YÜZDE 4,3 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 88 milyar 665 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artarak 125 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 23,6, İTHALAT YÜZDE 3,3 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Nisan ayında yüzde 23,6 artarak 19 milyar 228 milyon dolardan, 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,3 artarak 25 milyar 418 milyon dolardan, 26 milyar 245 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 2 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 12,0 artarak 50 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA YÜZDE 29,8 AZALDI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan, 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Nisan ayında yüzde 63,2 iken, 2026 Nisan ayında yüzde 74,9'a yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 7,3 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,3 artarak 34 milyar 599 milyon dolardan, 37 milyar 137 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,3 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 70,5'e geriledi.

NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,2 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

NİSAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 71,1 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Nisan ayında ara mallarının payı yüzde 71,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,7 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 71,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,2 oldu.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 113 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 591 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 453 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 357 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 39 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 564 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 427 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 397 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 745 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 720 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE ÇİN OLDU

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 476 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 425 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 361 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 850 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 342 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,6'sını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 17 milyar 643 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 512 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 8 milyar 980 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 531 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 541 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 11,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 11,6 arttı, ithalat yüzde 3,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 18,5 arttı, ithalat yüzde 0,4 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,6 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,5. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,7. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,5. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2026 YILI NİSAN AYINDA 23 MİLYAR 287 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 23 milyar 287 milyon dolar, ithalat yüzde 5,8 artarak 32 milyar 239 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 22,9 azalarak 11 milyar 614 milyon dolardan, 8 milyar 952 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Nisan ayında yüzde 61,9 iken, 2026 Nisan ayında yüzde 72,2'ye yükseldi.

İHRACAT 2026 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 81 MİLYAR 309 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 81 milyar 309 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 artarak 119 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 8,2 artarak 35 milyar 27 milyon dolardan, 37 milyar 886 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Nisan döneminde yüzde 69,1 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 68,2'ye geriledi.