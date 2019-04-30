Dış ticaret istatistikleri açıklandı
TÜİK'e göre ihracat, martta yıllık yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalışla 17 milyar 622 milyon dolar oldu.
- AA/DHA
AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI MART'TA 2.14 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
Mart ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, ithalatın da yüzde 17.8 azalmasıyla, dış ticaret açığı yüzde 63.7 düşüşle, 2 milyar 137 milyon dolara gerilerken, aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72.6'dan yüzde 87.9'a yükseldi
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