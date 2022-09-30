Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 yükselerek 32 milyar 531 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159,9 artarak 11 milyar 194 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2021'de yüzde 81,4 iken geçen ay yüzde 65,6'ya geriledi.

İhracat, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artışla 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-ağustos döneminde yüzde 146,3 artışla 73 milyar 435 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2021 döneminde yüzde 82,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,3'e geriledi.

- ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 16,6 artarak 18 milyar 392 milyon dolardan 21 milyar 453 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ağustosta 1 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13 artışla 41 milyar 101 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 olarak kayıtlara geçti.