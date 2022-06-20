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Ekonomi

Dışa bağımlılığı azaltacak! 'Abdülhamid Han' sigortalandı

Türkiye Sigorta, hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'a teminat sunuyor.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
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Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncüsü Abdülhamid Han sondaj gemisi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun en güçlüsü olarak çalışacak.

Abdülhamid Han sondaj gemisine güvence sunan Türkiye Sigorta'nın düzenlediği poliçe, tekne ve makine sigortası teminatlarını içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye'nin enerji alanındaki atılımlarını sürdürürken, Türkiye Sigorta olarak bu projelerin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Abdülhamid Han gemisinin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda ve demirde iken poliçede yazılı risklere karşı güvence altına aldık.

Ülkemizin çok sayıda stratejik varlığını sigortalamanın yanı sıra daha önce Fatih, Yavuz, Kanuni Sondaj Gemileri ve Oruç Reis Gemisi'ne de güvence sunmuştuk. Yerli ve milli çözümlerle ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan bir vizyonun son halkası olan bu projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

  • Türkiye Sigorta
  • Abdülhamid Han
  • sondaj gemisi

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