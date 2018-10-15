Dizi ihracatında ‘ilk beş’e girdik
Türk dizileri ihracatta dolu dizgin gidiyor. İTO öncülüğünde Cannes’da düzenlenen MIPCOM Fuarı’nda onlarca iş görüşmesi yapıldı. İTO Başkanı Avdagiç, “Dizi ihracında dünyada beşinci olduk” dedi.
Muhteşem Yüzyıl, Elveda Rumeli, Karadayı, Çukur, Payitaht gibi yüzlerce Türk yapımı dizi, dünya televizyonlarında hem Türkiye’yi tanıtıyor hem de ülkeye büyük döviz girdisi sağlıyor. Türkiye’nin dizi pazarından daha çok pay alması için İstanbul Ticaret Odası (İTO) da, Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPCOM Fuarı’nda 30 firmadan 45 temsilci ile Türk dizilerini dünya TV yöneticileriyle buluşturdu. Çok verimli çalışmalar yaptıklarını ifade eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 18 Ekim’e kadar açık kalacak fuarla ilgili “İngiltere ve ABD, 500’den fazla program ile ilk iki büyük ihracatçı. Türkiye, TV ve online platform tarafında dizi ihracatında İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ile birlikte ilk 5 ülkeden biri.
MUAZZAM BİR BAŞARI
Rekabet ettiğimiz ülkeler bile geldiğimiz noktayı gösteriyor. Yine bir başka araştırmaya göre ülkelerin yurtdışından satın aldıkları kurmaca TV programlarının yüzde 25’ini Türkiye menşeli yapımlar oluşturuyor. Bu muazzam bir başarıdır” dedi.
YENi FUARLAR DA YOLDA
Şekib Avdagiç 4 kıtada 5 film fuarına katıldıklarını ifade ederek, “2018 ve 2019’da 4 kıtada 6 ayrı film ve yapım fuarında Türk yapımları tanıtılacak. Bu fuarlar Cannes’da MIPCOM ile MIPTV, Singapur’da ATF, Güney Afrika’da Discop ve ABD’de Natpe. MIPCOM’un 2018 yılı onur konuğu olan Çin, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı’nın 4 hedef ülkesinden biri. Denetimin çok yüksek olduğu Çin kapısını aralamak için çalışma yapılacak. Yine hedef ülkelerden Rusya geliştirilebilecek bir alan” dedi.
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