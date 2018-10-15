Dizi ihracatında ‘ilk beş’e girdik

Muhteşem Yüzyıl, Elveda Rumeli, Karadayı, Çukur, Payitaht gibi yüzlerce Türk yapımı dizi, dünya televizyonlarında hem Türkiye’yi tanıtıyor hem de ülkeye büyük döviz girdisi sağlıyor. Türkiye’nin dizi pazarından daha çok pay alması için İstanbul Ticaret Odası (İTO) da, Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPCOM Fuarı’nda 30 firmadan 45 temsilci ile Türk dizilerini dünya TV yöneticileriyle buluşturdu. Çok verimli çalışmalar yaptıklarını ifade eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 18 Ekim’e kadar açık kalacak fuarla ilgili “İngiltere ve ABD, 500’den fazla program ile ilk iki büyük ihracatçı. Türkiye, TV ve online platform tarafında dizi ihracatında İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ile birlikte ilk 5 ülkeden biri.

MUAZZAM BİR BAŞARI

Rekabet ettiğimiz ülkeler bile geldiğimiz noktayı gösteriyor. Yine bir başka araştırmaya göre ülkelerin yurtdışından satın aldıkları kurmaca TV programlarının yüzde 25’ini Türkiye menşeli yapımlar oluşturuyor. Bu muazzam bir başarıdır” dedi.