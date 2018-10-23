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DMTK üyesi Selim: İran'da fabrikaların yüzde 70'i kapandı veya iflas etti

İran'daki Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Mustafa Mir Selim, ülkesindeki fabrika, atölye ve maden işletmelerinden yüzde 70'inin kapandığını veya iflas ettiğini belirtti.

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İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İran'daki Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Mustafa Mir Selim, Cumhurbaşkanı  Hasan Ruhani'nin İran Meclisi'ne Sanayi, Maden ve Ticaret, Çalışma ve Ekonomi  bakanlıkları için önerdiği isimlerin makul olduğunu söyledi.

Söz konusu adayların meclisten güvenoyu almasını umut ettiğini dile getiren Mir Selim, "Bakanlıklar iş öğrenme yeri olmaktan çıkmalıdır. Fabrika,  atölye ve maden işletmelerinden yüzde 70'inin kapandığı veya iflas ettiği aklımızın bir kenarında olmalıdır." dedi.

Ülkedeki ekonomik kötü gidişattan sorumlu tutulan Ruhani kabinesinden  iki bakan istifa etmiş diğer ikisi de meclis tarafından düzenlenen gensoru  sonrası bakanlıkları düşürülmüştü. Önümüzdeki günlerde Ruhani'nin önerdiği  Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığına Rıza Rahmani, Ekonomi Bakanlığı'na Ferhat  Dejpesend, Yol ve Şehircilik Bakanlığına Muhammed İslami ve Çalışma Bakanlığına  da Muhammed Şeriat Medari'nin güvenoyu için mecliste hazır olmaları bekleniyor.

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