DMTK üyesi Selim: İran'da fabrikaların yüzde 70'i kapandı veya iflas etti

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İran'daki Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Mustafa Mir Selim, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İran Meclisi'ne Sanayi, Maden ve Ticaret, Çalışma ve Ekonomi bakanlıkları için önerdiği isimlerin makul olduğunu söyledi.

Söz konusu adayların meclisten güvenoyu almasını umut ettiğini dile getiren Mir Selim, "Bakanlıklar iş öğrenme yeri olmaktan çıkmalıdır. Fabrika, atölye ve maden işletmelerinden yüzde 70'inin kapandığı veya iflas ettiği aklımızın bir kenarında olmalıdır." dedi.

Ülkedeki ekonomik kötü gidişattan sorumlu tutulan Ruhani kabinesinden iki bakan istifa etmiş diğer ikisi de meclis tarafından düzenlenen gensoru sonrası bakanlıkları düşürülmüştü. Önümüzdeki günlerde Ruhani'nin önerdiği Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığına Rıza Rahmani, Ekonomi Bakanlığı'na Ferhat Dejpesend, Yol ve Şehircilik Bakanlığına Muhammed İslami ve Çalışma Bakanlığına da Muhammed Şeriat Medari'nin güvenoyu için mecliste hazır olmaları bekleniyor.