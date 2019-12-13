Doğa Koleji'nin devriyle ilgili görüşmeler son aşamaya geldi Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını bildirdi.