İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2022 Perşembe / 5 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2144
  • EURO
    18,1636
  • ALTIN
    992.507
  • BIST100
    3142.74
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Doğal gaz devi resmen duyurdu: Tam 288,1 milyar metreküp...
Ekonomi

Doğal gaz devi resmen duyurdu: Tam 288,1 milyar metreküp...

Avrupa ülkelerinin Rus doğal gazına ve petrolüne uyguladığı ambargo sonrası üretimde ve tüketimde yaşanan sıkıntılar sürüyor. Enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 8 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 gerileyerek 288,1 milyar metreküpe düştü.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 8 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 gerileyerek 288,1 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 azalarak 82,2 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin enerji güvenliği açısından güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediğine işaret edildi.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı doğal gaz depolarını doldurmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

AB Komisyonu'nun enerji biriminin Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Wörsdörfer, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarının yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştığını bildirdi.

  • doğal gaz
  • gazprom
  • doğal gaz üretimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.