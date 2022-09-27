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Ekonomi

Doğal gaz için yeni dönem: Bugün Rusya hakimiyeti sona eriyor

Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyan Baltık boru hattının resmi açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 'Bugün mutlak bir inançla gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretlenmiş Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor. Baltık boru hattı, bugünden itibaren özgürlük, bağımsızlık, güvenlik ve barışın boru hattını ifade ediyor' dedi.

IHA27 Eylül 2022 Salı 17:03 - Güncelleme:
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Gaz akışının 1 Ekim Cumartesi itibarıyla sağlanmaya başlanacağı Baltık boru hattının resmi açılışı Polonya'nın kuzeybatısındaki Goleniow kentinde gerçekleşti.

Açılışa Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Norveç Başkakanlığı temsilcileri katıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda törende yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji güvenliği ve Rus gazından bağımsızlığını sağlama konusunda hükümetin bayrak projelerinden biri olan söz konusu boru hattının Polonya'nın uzun süredir hayali olduğunu söyledi.

Andrzej Duda, Baltık Boru hattı ile Polonya'ya gaz arzını çeşitleneceğini, ülkesinin egemenliğinin güçleneceğini ve kendilerini Rusya'dan gelen arzdan bağımsız hale getireceğini belirtti.

DOĞAL GAZ İÇİN YENİ DÖNEM: BUGÜN RUSYA HAKİMİYETİ SONA ERİYOR

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki törende yaptığı konuşmada, enerji bağımsızlığı, enerji özgürlüğü ve artan enerji güvenliğinden oluşan yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Bugün mutlak bir inançla gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretlenmiş Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor. Baltık boru hattı, bugünden itibaren özgürlük, bağımsızlık, güvenlik ve barışın boru hattını ifade ediyor" dedi.

Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyan 900 kilometrelik Baltık boru hattında gaz iletimi 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Söz konusu boru hattı projesi Avrupa Birliği tarafından da ortak çıkarlara hizmet eden proje olarak kabul ediliyor.

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