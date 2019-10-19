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Doğal gaza erişemeyen hanelere müjde

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, doğal gaz kullanımına geçişte en büyük engelin iç tesisat dönüşüm maliyetleri olduğunu belirterek, “Kombi fiyatıyla birlikte 8-10 bin lirayı bulan iç tesisat dönüşüm maliyetinin kolay ödenebilmesi için bazı çalışmalar yapıyoruz. Kapısının önüne doğal gaz şebekesi ulaşmış olmasına rağmen henüz doğal gaz abonesi olmamış yaklaşık 3 milyon civarında potansiyel abonemiz var” dedi.

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Yılmaz, 8. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yıllık 50 milyar metreküp gaz tüketimiyle Avrupa’da ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi.      

DÜŞÜK FAİZLİ OLACAK  

Türkiye’de 81 il ve 520 ilçede gaz kullanıldığını anımsatan Yılmaz, yıl sonu itibarıyla ilçe sayısının 550’ye yükseleceğini kaydetti. Yılmaz, gaz dağıtımındaki yaygınlaşmayla özellikle konutlardaki doğal gaz tüketiminde düzenli bir artış görüldüğünü aktardı. Yılmaz, EPDK’nin en önemli önceliklerinden birinin tüketici memnuniyeti olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların doğal gaza geçişlerinin teşvik edilmesi ve abone sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. İç tesisat dönüşüm maliyetlerinin doğal gaz kullanımına geçişte vatandaşları engellediğini ifade eden Yılmaz “Kombi fiyatıyla birlikte 8-10 bin lirayı bulan iç tesisat dönüşüm maliyetinin kolay ödenebilmesi için bazı çalışmalar yapıyoruz.  Dağıtım şirketlerimiz ve bankalarımız aracılığıyla düşük faizli ve uzun vadeli geri ödemeli finansman modelleri üzerinde duruyoruz” dedi. 

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