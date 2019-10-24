22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7489
  • 6,4099
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Doğal gazda haksız ödemeye son

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli karar aldı. İlk karara göre, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayaçların arızalı olduğunun tespiti, dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SERTİFİKALARA DÜZEN
 
EPDK ayrıca doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bazı sertifikalı firmalar tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde japon yapıştırıcısı gibi standart dışı maddeler kullanılarak gaz kaçaklarının kapatıldığını belirledi. Standart dışı malzeme kullanan firmaların sertifikaları EPDK tarafından iptal edildi. Sertifikası iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yeni sertifika başvurusunda bulunduklarının anlaşılması üzerine de yönetmelik değiştirildi. Buna göre sertifikası iptal edilen ve sorumluluğu bulunan çalışanlar, iptal tarihinden 1 yıl sonrasına kadar yeni sertifika alamayacak.

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

D-100'de feci kaza: Aracın içinde kopan parmakları aradılar

D-100'de feci kaza: Aracın içinde kopan parmakları aradılar

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de

Kraliyet kararıyla görevden alındılar!

Kraliyet kararıyla görevden alındılar!

Google kuantum bilgisayarı üretti: İmkansızı 200 saniyede yapabiliyor!

Google kuantum bilgisayarı üretti: İmkansızı 200 saniyede yapabiliyor!

Kendi restoranında yiyen aşçıya 14 bin euro vergi cezası

Kendi restoranında yiyen aşçıya 14 bin euro vergi cezası

Katolik rahipten Pakdil’e Kudüs övgüsü

Katolik rahipten Pakdil’e Kudüs övgüsü

Türkülü ‘mühür şov’da başkatibe ceza yok

Türkülü ‘mühür şov’da başkatibe ceza yok

47 milyon kişi dolar milyoneri

47 milyon kişi dolar milyoneri
 

POPÜLER HABERLER

24 TV ekibi Resulayn’da... İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi

24 TV ekibi Resulayn’da... İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi

Bunun için özel yetiştiriliyor, odun ateşinde 4 saat kaynatılıyorlar...

Bunun için özel yetiştiriliyor, odun ateşinde 4 saat kaynatılıyorlar...

15 dakika pişiriliyor, şifa deposu... Özellikle sonbaharda tüketiliyor

15 dakika pişiriliyor, şifa deposu... Özellikle sonbaharda tüketiliyor

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA