AA 22 Ekim 2021 Cuma 17:11 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 17:11

Moldova hükümetinin önerisi üzerine parlamento genel kurulunda yapılan oylamada, 101 milletvekilinden 55'inin "evet" oyuyla ülkede 22 Ekim'den itibaren 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edilmesi kararı alındı.

Olağanüstü hal esnasında hükümet, doğal gaz alımı için hızlandırılmış bir rejim getirecek, bunun için bütçeden para ayrılacak ve ülkeye doğal gaz sağlamak için hızlı adımlar atılmasına yönelik kararlar alınacak.

Moldova ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılamamıştı.

Mevcut anlaşma bir ay uzatılmış, Moldova ekim ayında bin metreküp doğal gazı 790 dolardan almıştı. Eylül ayında ise 550 dolara aynı miktardaki gazın alımı gerçekleşmişti.

Kişinev yönetimi, Romanya, Ukrayna ve diğer ülkelerle doğal gaz ithalatı konusunda müzakereler yürütüyor.