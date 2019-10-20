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Doğu Akdeniz’in ‘turizm yolu’ yıl sonu açılıyor

Hatay’da turistik iki ilçeyi birbirine bağlayacak Samandağ-Arsuz sahil yolunda sona yaklaşılıyor.

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Hatay’ın iki sahil ilçesi Samandağ ile Arsuz arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik sahil yolunun 26 kilometrelik kısmının ulaşıma elverişli olmaması nedeniyle Antakya-İskenderun ilçesi güzergahından 112 kilometrelik yol katetmek zorunda kalan sürücülerin çilesi bitiyor. 

40 DAKİKAYA İNECEK

Antakya-İskenderun kara yolu üzerinden yaklaşık 2.5 saat olan mesafeyi 40 dakikaya indirecek yolun yıl sonuna kadar ulaşıma açılması planlanıyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce başlayan yol çalışmalarında 238 iş makinesinin kullanıldığını ve 2.5 milyon metreküp malzeme taşındığını söyledi.  Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Doğan, şöyle devam etti: “Burası yaklaşık 26 kilometrelik bir yol. Hatay, burasını sürekli konuşmuş, sürekli tartışmış, ha bugün ha yarın... İnşallah bu bize nasip olacak. Biz valilik olarak mart ayında buranın ihalesini yaptık. Yatırım programında olmayan bir yol burası. Yerel aktörlerle, siyasilerimizle konuştuk ve bu yolu yapmaya karar verdik. Tabii projenin hazırlanması, ihalesinin yapılması normal şartlarda en az 1 yıl olması gerekirken burada çok hızlı hareket ettik ve kısa süre içerisinde projesini hazır hale getirdik. Türkiye’nin en güçlü firmalarını ihaleye davet ettik, bu kapsamda yine yerli bir firma ihaleyi aldı. Patlatmayla dahi geçemediğimiz, alanlar ortaya çıktı ama netice itibarıyla sona yaklaştık. Yalnızca 3 kilometrelik kısmı dışında kalan yerler asfalta hazır hale geldi.” 

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