Doğu sınırında 24 saatlik ticaret mesaisi: Tır trafiği büyüdü, ticaret hacmi yükseldi

Kurban Bayramı kapsamında Gürbulak Gümrük Kapısı'nda görev yapan personellerle bayramlaşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı V. Sedat Kara ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte hem Türk hem de İranlı vatandaşlarla bayramlaştı. Kapının Türkiye'nin ekonomik açıdan en önemli hudut kapılarından biri olduğunu söyleyen Bozkurt, özellikle İran ile gerçekleştirilen tır taşımacılığında önemli bir ticari kapasiteye ulaşıldığını belirtti.

Bozkurt, 2025 yılı verilerine göre Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 656 milyon dolar ihracat, 335 milyon dolar ithalat gerçekleştirildiğini ifade etti. Kapıda aynı dönemde 2,9 milyar TL vergi tahsilatı yapıldığı öğrenildi.

Modernizasyon çalışmalarının ardından giriş-çıkış sayılarında önemli artış yaşandığını kaydeden Bozkurt, 2026 yılı Mayıs ayı verilerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi yoğunluk artışını ortaya koyduğunu belirtti.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 3 vardiya halinde toplam 222 personelin görev yaptığını ifade eden Bozkurt, gümrük personelinin yanı sıra emniyet ve jandarma ekiplerinin de bölgede 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını söyledi.

Vali Bozkurt, "Ülkemizin en önemli sınır kapılarından biri olan Gürbulak'ta arkadaşlarımız gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapıyor. Hem ticaretin hem de geçişlerin aksamaması adına yoğun bir çalışma yürütülüyor" dedi.