İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9041
  • EURO
    53,5067
  • ALTIN
    6656.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Doğu sınırında 24 saatlik ticaret mesaisi: Tır trafiği büyüdü, ticaret hacmi yükseldi
Ekonomi

Doğu sınırında 24 saatlik ticaret mesaisi: Tır trafiği büyüdü, ticaret hacmi yükseldi

Türkiye'nin İran'a açılan en önemli hudut kapılarından biri olan Gürbulak Sınır Kapısı'nda modernizasyon sonrası hem ticaret hacmi hem de tır yoğunluğu arttı.

IHA29 Mayıs 2026 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Doğu sınırında 24 saatlik ticaret mesaisi: Tır trafiği büyüdü, ticaret hacmi yükseldi
ABONE OL

Kurban Bayramı kapsamında Gürbulak Gümrük Kapısı'nda görev yapan personellerle bayramlaşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı V. Sedat Kara ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte hem Türk hem de İranlı vatandaşlarla bayramlaştı. Kapının Türkiye'nin ekonomik açıdan en önemli hudut kapılarından biri olduğunu söyleyen Bozkurt, özellikle İran ile gerçekleştirilen tır taşımacılığında önemli bir ticari kapasiteye ulaşıldığını belirtti.

335 MİLYON DOLAR İTHALAT

Bozkurt, 2025 yılı verilerine göre Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 656 milyon dolar ihracat, 335 milyon dolar ithalat gerçekleştirildiğini ifade etti. Kapıda aynı dönemde 2,9 milyar TL vergi tahsilatı yapıldığı öğrenildi.

Modernizasyon çalışmalarının ardından giriş-çıkış sayılarında önemli artış yaşandığını kaydeden Bozkurt, 2026 yılı Mayıs ayı verilerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi yoğunluk artışını ortaya koyduğunu belirtti.

7 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 3 vardiya halinde toplam 222 personelin görev yaptığını ifade eden Bozkurt, gümrük personelinin yanı sıra emniyet ve jandarma ekiplerinin de bölgede 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını söyledi.

Vali Bozkurt, "Ülkemizin en önemli sınır kapılarından biri olan Gürbulak'ta arkadaşlarımız gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapıyor. Hem ticaretin hem de geçişlerin aksamaması adına yoğun bir çalışma yürütülüyor" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.