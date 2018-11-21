Dolar 5,30 seviyesine geriledi

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.38 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar kuru saat 19:40 itibarıyla 5,2984.TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru ise 6,0444 TL seviyesinde hareket ediyor.

(Ahaber)