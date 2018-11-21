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Dolar 5,30 seviyesine geriledi

Amerikan Doları 5,28; Euro 6,03'e geriledi. Dolar fiyatları 5.29 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar olası haber akışını takip edecek.

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Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.38 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Dolar kuru saat 19:40 itibarıyla 5,2984.TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru ise 6,0444 TL seviyesinde hareket ediyor.
 
(Ahaber)

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