Dolar 5,3620 liradan, avro 6,1220 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,3620 liradan, avro 6,1220 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3600 liradan alınan dolar, 5,3620 liradan satılıyor. 6,1200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3630 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1170 lira olmuştu.
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