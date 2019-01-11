Dolar 5,4270 liradan, avro 6,2600 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,4270 liradan, avro 6,2600 liradan güne başladı.
- AA
Kapalıçarşı'da 5,4250 liradan alınan dolar, 5,4270 liradan satılıyor. 6,2580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2600 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2660 lira olmuştu.
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