Dolar, 5,45 seviyesinde güne başladı
Serbest piyasada dolar 5,45 liradan, euro ise 6,26 liradan güne başladı.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,4480 liradan alınan dolar 5,45 liradan, 6,2580 liradan alınan euro ise 6,26 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,4950 liradan, euro ise 6,2960 liradan satılmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.