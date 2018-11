Dolar kuru ne kadar kaç TL Euro ne kadar 5 Kasım Güncel Dolar döviz kuru fiyatları araştırılıyor. Son dakika dolar fiyatları güncel olarak haberimizde yer alıyor. Peki Euro kaç TL oldu? Dolar fiyatlarında anlık değişmeler devam ediyor. Euro/TL de 6,20'nin hemen altında hareket ediyor. Haftanın ilk günü serbest piyasada hafif yükseliş yaşanırken dolar kuru, bugün ne kadar? Dolar, Pazartesi günü kaç TL üzerinden satılıyor? Güncel Dolar ne kadar? ABD doları, 5 Kasım 2018 tarihinde serbest piyasada 5,44 liradan satılıyor. Euro, 6,20 TL'den işlem görürken, İngiliz Sterlini, 7,08 Türk Lirasından satılıyor. İsviçre Frangı, 5,42 TL, Kanada Doları, 4,16 liradan satılıyor. Dolar kuru üzerinden uzmanların bugünkü yorumları: Teknik anlamda paritede aşağı yönlü hareketlerde 5.25 ve 5.20 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 5.50 ve 5.55 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Dolar dünyanın en çok kullanılan ve en güçlü para birimi unvanını taşımaktadır. 2004 yılı istatistiklerine göre dünyada dolaşımda olan 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir ve 10 yıl aradan sonra bu miktarın 4 katına çıkmış olacağı tahmin edilmektedir.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDEYDİ

Tüketici fiyatlarının Ekim'de aylık yüzde 2 yükselmesi, yıllık enflasyonun yatay seyretmesi bekleniyor; yıl sonu tahminleri Merkez Bankası'nın yüzde 23.5 öngörüsüne yükseldi. TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Ekim enflasyonu belli oldu

Ekim ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

TÜFE, ekim ayında yüzde 2.67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 25,24 oldu. Ekim ayında aylık TÜFE'de yüzde 1,9 civarı artış tahminleri yapılırken, yıllık enflasyonun yüzde 23,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyordu. Bu arada çekirdek enflasyon ise ekimde yüzde 24,05'ten yüzde 23,34'e geriledi.

Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 6,30 artış göstermişti. Gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yıllık enflasyon yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,90 artış gerçekleşti.

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.43 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.19 TL seviyesinde hareket ediyor.

Amerikan Doları Sembolü ve Uluslararası Kodu

Amerikan Doları Sembolü ve Uluslararası KoduUluslararası kodu: USD

Sembolü: $

Dolar (USD)

Alış :

6.2759

Satış :

6.2807

Değişim :

0.47%

Dünyanın en çok kullanılan ve en güçlü para birimi unvanını taşımaktadır. 2004 yılı istatistiklerine göre dünyada dolaşımda olan 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir ve 10 yıl aradan sonra bu miktarın 4 katına çıkmış olacağı tahmin edilmektedir.

18. yüzyılda Amerika’nın resmi para birimi olmuştur ve tarihi 2 yüzyıllık bir süreci kapsamaktadır. Amerikan doları aynı zamanda karikatürlere konu olan para birimidir. Altın, petrol ve birçok emtia Amerikan doları üzerinden alınıp satılmaktadır. Forex ve borsa piyasası gibi finans piyasaları ele alındığında ise en çok işlem gören para birimidir. Dolar yatırımı hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Tedavülde olan Amerikan doları çeşitlerine bakacak olursak;

1$, 5$, 10$, 20$, 50$ ve 100$

Amerikan doları madeni paralar;

1₵, 5₵, 10₵, 25₵ (50₵ ve 1$ nadiren kullanılan madeni paralardır.)

1997 yılında 50 $, 1998 yılında 20 $, 2000 yılında 5$ ve 10$, 2010 yılında 100$ basılmıştır. Sahte para basımını önlemek amacıyla Amerikan banknotlarının tasarımı 7 ila 10 yılda değiştirilmektedir.

Amerikan doları kullanan ülkeler ise;

Amerika Birleşik Devletleri,

Zimbabwe,

Porto Riko,

Palau,

Mikronezya Federal Devletleri,

Marshall Adaları,

Ekvator,

El Salvador,

Doğu Timor.

Euro Sembolü ve Uluslararası Kodu

Euro Sembolü ve Uluslararası KoduUluslararası kodu: EUR

Sembolü: €

Euro (EUR)

Alış :

7.3641

Satış :

7.3713

Değişim :

0.92%

Doların üstünlüğüne son verilmesi amacıyla Avrupa Birliği ülkeleri tarafından basılan para birimidir. Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülkeden 17’sinin ve Avrupa Birliği’ne üye olmayan 3 ülkenin para birimidir. Finans piyasalarında Amerikan doları ile birlikte en çok kullanılan para birimidir. Euro yatırımı hakkında bilgileri buradan alabilirsiniz.

Euro ilk defa 1999 yılında kullanılmıştır ama daha eski bir tarihe sahiptir. Amerikan dolarının üstünlüğünü ve bağımlılığını benimsemeyen Avrupa ülkeleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. Ama bu konuda pek başarılı olamamıştır. Euro’ya geçiş ile birlikte birçok ülkenin alım gücü azalmış ve ekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştır.

Tedavüldeki Euro banknotları;

5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € ve 500€

Euro madeni paralar;

0,01€, 0,02€, 0,05€, 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1,00€ ve 2,00€

Euro para birimini kullanan ülkeler;

Avrupa Birliği ülkeleri; Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Letonya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Avrupa Birliği’ne dahil olmayan ülkeler; Andorra, Monako, San Marino, Vatikan, Karadağ, Kosova.

İngiliz Sterlini Sembolü ve Uluslararası Kodu

İngiliz sterlini (GBP - £)Uluslararası kodu: GBP

Sembolü: £

İngiliz Sterlini (GBP)

Alış :

8.2511

Satış :

8.2925

Değişim :

0.73%

Tedavülde olan en eski para birimi olarak kabul edilmektedir. Birleşik Krallık’ta kullanılan para birimidir. Pound sterling gibi adlandırılması da söz konusudur. Birçok çeşidi bulunmaktadır ve en çok bilinen çeşitleri; Guersey Pound (GCP), Jersey Pound (JEP), Isle of Man Pound (IMP). Penny, pence, shilling gibi alt birimlerden oluşan İngiliz sterlini, Decimal Day olarak adlandırılan bir dönüm noktası geçirmiştir. Bu noktada ondalık sistem uygulanmaya başlamış ve sterlin 100’e bölünerek pence (p) birimi oluşturulmuştur. Günümüzde penny olarak adlandırılmaktadır.

Finans piyasalarında dolar ve eurodan sonra en çok kullanılan para birimlerindendir. Sterlin yatırımı hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Tedavüldeki Sterlin banknotları;

5£, 10£, 20£ ve 50£.

Sterlin madeni paraları;

1 penny, 2 pens, 5 pens, 10 pens, 20 pens, 50 pens, 1 pound, 2 pound

Kanada Doları Sembolü ve Uluslararası Kodu

Kanada doları (CAD - C$)Uluslararası kodu: CAD

Sembolü: C$

Kanada Doları (CAD)

Alış :

4.8327

Satış :

4.8619

Değişim :

0.30%

Kanada resmi para birimidir ve diğer dolar türlerinden ayrılması için C$ sembolüyle gösterilmektedir. 1 Kanada doları, 100 sente karşılık gelmektedir. Majör para birimleri arasında yer alan Kanada doları aynı zamanda rezerv para birimi olarak da kullanılmaktadır.

Tedavüldeki Kanada doları banknotları;

5 C$, 10 C$, 20 C$, 50 C$, 100 C$ ve 500 C$.

Kanada doları madeni paraları;

1 cent, 5 cent, 10 cent, 25 cent, 50 cent, 1 dolar, 2 dolar.