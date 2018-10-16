Dolarda düşüş devam ediyor Brunson'ın tahliyesinin ardından ABD tarafından gelen açıklamalarla düşüşe geçen dolar dün 5,78 seviyesi ile 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu sabah ise açılışı 5,77 seviyelerinde işleme başlayan dolar şu sıralar 5.67'den işlem görüyor.