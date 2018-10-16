Dolarda düşüş devam ediyor
Brunson'ın tahliyesinin ardından ABD tarafından gelen açıklamalarla düşüşe geçen dolar dün 5,78 seviyesi ile 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu sabah ise açılışı 5,77 seviyelerinde işleme başlayan dolar şu sıralar 5.67'den işlem görüyor.
- AA
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7830 liradan, avro 6,6960 liradan güne başladı.
Gün içerisindeki gelişmeler sonrası dolar/TL şu sıralar 5,67'den işlem görüyor. Avro ise 6,57'den piyasalarda alıcı buluyor.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7830 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7020 lira olmuştu.
TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi. İhaleye gerçekleşen tutar, 2 milyon dolar olurken ortalama, en düşük, en yüksek ve teklif edilen ortalama fiyat 5,86400 oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.