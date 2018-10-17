Doların kan kaybı sürüyor

Son 11 günde yaklaşık yüzde 9 değer eriyen dolar/TL, önceki gün analistlerin destek olarak niteledikleri 5.67’nin altına geriledi.

5.50 GÜNDEMDE

Dün de 5.66 ile 10 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından dolar günü 5.61 TL tamamladı ve son 2 ayın dibini gördü. İç piyasaya yönelik iyimser havanın devam ediyor olması dolar kurunun geri çekilme isteğini destekliyor. Analistler, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında FED’in toplantı tutanakları ve AB liderler zirvesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL’de 5,67 desteğinin kırılması durumunda 5.50-5.55 bandının gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 5,80’in direnç olarak izleneceğini belirtti. Öte yandan Borsa İstanbul günü 0.53 yükselişle 98.991’den tamamladı.