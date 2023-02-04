Dost ülke Türkiye'yi seçti: Akın akın gelecekler

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkiye'nin turistik şehirlerinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş'ın da katıldığı tanıtım programı, turizm firması Centrotours tarafından Saraybosna'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Atabaş, burada yaptığı açıklamada, Centrotours'un ülkedeki en büyük turizm firmaları arasında yer aldığını kaydederek, "Bizim için çok önemli bir partner. 2022 bizim için Bosna Hersek'te bir rekor yılıydı. (Bosna Hersek'ten) 200 binin üzerinde ziyaretçi Türkiye'ye gitti. Bunda, tur operatörlerimizin büyük bir emeği var." dedi.

Bu sayının kendileri için yeterli olmadığının altını çizen Atabaş, bu yıl yüzde elli daha fazla turist beklediklerini kaydetti.

Atabaş, "Bu işbirlikleri bizim için son derece kritik, biz de bu programa elimizden geldiğince hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı olarak destek veriyoruz." diye konuştu.

Tanıtım çalışmalarının devamını getireceklerini belirten Atabaş, işbirlikleri için tüm seyahat acentelerine teşekkür etti.

Centrotours'un Müdürü Muamer Lutvic, Türkiye'nin kendileri için önemli bir turizm ülkesi olduğunu aktararak, turizm sezonunda Türk Hava Yolları (THY) ile Antalya'ya her gün bir, Bodrum'a ise haftada iki sefer düzenlediklerini söyledi.

Lutvic, bu yıl da Bosna Herseklilerin, tatil için büyük oranda Türkiye'yi tercih etmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin turizm hizmetlerinde dünyanın en iyileri arasında yer aldığına dikkati çeken Lutvic, "Bizim de müşterilerimiz bunun farkında ve uzun yıllardır yaz tatillerimizi orada yapıyoruz." diye konuştu.

Lutvic ayrıca, Bosna Hersek'i en çok ziyaret eden turistler arasında Türklerin yer aldığını kaydetti.

Türkiye'deki bazı otel işletmecilerinin de katıldığı programda, THY tarafından yapılan çekilişle iki kişilik Türkiye'ye gidiş-dönüş bileti hediye edildi.

Program kapsamında başarılı turizm şirketlerine teşekkür belgesi verildi.