DSİ kura sonucu belli oldu mu? DSİ işçi alımı kura çekilişi saat kaçta?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 500 işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alımı için başvurular 11 Kasım tarihine kadar kabul edildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartı aranamadan yapılan işçi alımında mülakatlara girecek adaylar kura ile belirlenecek. DSİ kura sonucu belli oldu mu? DSİ işçi alımı kura çekliişi saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. DSİ işçi alımı kura çekilişine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DSİ KURA SONUCU BELLİ OLDU MU?

DSİ kura sonucu henüz belli olmadı. DSİ kura sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

DSİ HANGİ MESLEKLERDEN PERSONEL ALACAK?

Greyder operatörü, dozer operatörü, ekskavatör operatörü, yükleyici operatörü, ağır vasıta ustası, motor ustası, demir kaynak ustası, oto elektrik ustası, ağaç işleri ustası, çarkhane ustası, döşeme, ustası, kaporta ustası, boya ustası, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, şoför (ağır vasıta) src 4 belgeli, Şoför (ağır vasıta) src 5 belgeli, treyler operatörü, mesleklerinden alınacaktır.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.