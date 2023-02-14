Düğmeye basıldı: Konut bağışı için seferberlik başlıyor

10 ilde acilen en az 300 bin konut ihtiyacının ortaya çıkacak olması nedeniyle büyük bir seferberlik başlatılması gündemde. İlk adım ise 1000'er adetlik kalıcı konut bağışıyla THY ile Baykar'dan geldi.

YAKLAŞIK 33 bin binanın kullanılamaz hale geldiği deprem sonrasında 10 ilde acilen inşa edilmesi gereken en az 300 bin konut ihtiyacı bulunuyor. Bu yapıların hızlı teslim edilmesi için özel sektörün de elini taşını altına koyması gerekiyor. Bu konuda ilk adımı ise 1000'er adetlik katılıcı konut bağışıyla THY ile Baykar attı. İki şirketin attığı adımın yakında kampanyaya dönüşmesi bekleniyor.

Baykar ilk etapta Kahramanmaraş'ta 2 bin kişinin yaşayacağı 520 adetlik konteyner kent kuruyor. Konteyner kent alanında açıklama yapan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 400 kişilik ekiple bölgede çalıştıklarını belirterek "BAYKAR olarak bin konutu bağışladığımızı, nakdi ya da ayni nasıl isteniyorsa öyle yapılacağını duyurduk. Tüm milletimizi imkanları dahilinde bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bu felaket çok büyük bir felaket. Ancak tüm milletimiz bugün gösterdiği seferberliği gösterirse altından kalkabileceğimiz bir felaket. Burada insanlar en yakınlarını kaybetti. Bir anda bütün birikimlerini kaybedenler oldu. Tek yürek olup yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçici barınma acil ama kalıcı barınma da kritik. Milletimiz bu yara kapanana kadar desteğe devam etmeli. Tüm milletimizi bu seferberliğe davet ediyorum" dedi. Bayraktar AFAD'ın da destek olacağı konut kampanyasına destek olmaya çağırdı.

THY'DEN DE BİN KONUT

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu da deprem bölgesinde bir yıl içinde bin konut inşa etme kararı alırken tüm kurum ve kuruluşlara da benzer yönde karar almaları çağrısında bulunmuştu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, "Çadırlardaki sürenin uzamasıyla birlikte insanlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden barınma ihtiyacının acil olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyasındaki dostlarıma sesleniyorum; gelin, Türkiye genelinde özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarıyla birlikte bölgedeki barınma sorununu ele alalım, bir kampanya başlatalım" ifadelerini kullanmıştı.

43 BİN DEPREMZEDE ANTALYA OTELLERİNDE

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'a gelen depremzedeler, kentlerdeki oteller, kamuya ait misafirhaneler ve yurtlara yerleştirildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, kentte depremzedeler için ayrılan kontenjanın dolduğunu ve gelenleri çevre illere yönlendirdiklerini söyledi. Bölgelerine 55 bin civarında misafirin geldiğini belirten Yazıcı, "Misafirlerimizden 43 bin civarı otellere, 7 bine yakını Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına, 4 bin civarı da kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerine yerleştirildi. Antalya'da ayrılan kontenjanın hızlı bir şekilde dolması nedeniyle 2 gündür buraya gelen misafirlerimizi Isparta, Burdur ve Konya'ya yönlendiriyoruz" dedi.

KONTEYNER KENTLER KURULUYOR

İki ilde iki büyük konteyner kentin kurulumu başladı. Limak Şirketler Grubu, Hatay'da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen 2 ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladı. Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Limak'ın kurulumuna başladığı konteyner kentler yaklaşık 2 hafta içinde altyapıları ile birlikte tamamlanacak. Yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetleri de Limak tarafından sağlanacak olan konteyner kentlerin sayısı, gelecek günlerde oluşacak planlamalara göre daha da artırılacak.

Kalyon Holding ise Gaziantep İslahiye'de 3 bin kişilik "Kalyon Konteyner Kent" kurulumuna başladı. Holdingden yapılan açıklamada, Kalyon Holding'in, 10 ili etkileyen ve herkesi derinden yaralayan "asrın felaketi" ile ilgili aksiyonlar aldığı, tüm desteklerini başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yaptığı belirtildi. "Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu önderliğinde tüm üst yönetimimiz ve 2 bin 336 gönüllü çalışanımızla sahada yer alıyoruz" denilen açıklamada şöyle denildi: "Kısa vadede güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent'te 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, çamaşırhane, yemekhane, kreş ve mescit ile birlikte idari ofisler ve saatte 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın da hazır olacak. Holding bünyesinde özellikle Kalyon Konteyner Kent için gerekli olan eşya ve malzemelerin temini amacıyla bir yardım kampanyası başlattık. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 2 bin 379 vatandaşımızın barınma, gıda ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yine üniversitemizin psikolog ve klinik psikolog ekibi ile depremzedelere psikolojik destek vermeye, tüm imkanlarımızı Gaziantepli hemşerilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz."