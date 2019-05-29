Düğünlerde en çok çeyrek altın takıyoruz

SON dönemde artan altın fiyatlarına rağmen düğünlerde en çok tercih edilen takı türünün çeyrek altın olduğu ortaya çıktı. Online araştırma şirketi DORinsight, yaza girerken `Düğün Sezonu Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 1.250 kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların yüzde 54’ü düğün sezonunda hediye olarak genellikle çeyrek altın taktığını, yüzde19’u para, yüzde 16’sı gram altın, yüzde 4’ü yarım altın, yüzde 1’i ise bilezik ve kolye, yüzde 2’si ise hiçbir şey takmadığını belirtti.

MASRAFLAR BİRİKİMDEN

Yakın zamanda evlenmeyi planlayan katılımcıların yüzde 57’si evlenme teklifi için eşlerinden tek taş veya evlilik yüzüğü aldığını söyledi. Tek taş alanların yüzde 31’i yüzüklerinin 1.501-2.500 lira arasında olduğunu, yüzde 28’i 2.501-3.500 lira, yüzde 18’i 3.501- 5.000 lira, yüzde 14’ü 500-1.500 lira, yüzde 10’u ise 5 bin 1 lira ve üzeri olduğunu dile getirdi. Katılımcıların yüzde 55’i evlilik masraflarını kendi birikimleriyle karşılayacaklarını, yüzde 46’sı ailesinden yardım alacağını, yüzde 25’i ise banka kredisi çekeceğini söyledi. Kredi çekecek olanların neredeyse yarısı 25 bin 1-50 bin lira, yüzde 30’u 5.000 TL-25 bin lira yüzde 21’i 50.001 lira -75 bin lira, üzeri çekeceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 79’u düğün yapmak istediklerini, yüzde 83’ü de düğün yapacaklarını dile getirdi. Katılımcıların yüzde 61’i evlilik hazırlıkları süresince, ev tutmak dışında en çok ev eşyaları kategorisinde harcama yaptıklarını, yüzde 13’ü takı, yüzde 10’u düğün harcamaları, yüzde 7’si çeyiz, yüzde 5’i ise balayı kategorisinde harcama yaptıklarını söyledi.

BALAYINDA ROTA ANTALYA

KATILIMCILARIN yüzde 86’sı da evlendikleri zaman balayına gitmeyi planladıklarını anlattı. Balayına gidecek katılımcıların ilk tercihi Antalya olurken (yüzde 25), onu Bodrum ve Kıbrıs (yüzde 9.0), Marmaris (yüzde 8.0) ve Maldivler (yüzde 7.0) takip etti.

ÇARŞIDA ALTININ GRAMI 250 LİRAYA ÇIKTI

ALTININ gram fiyatı, dün güne sakin başlamasının ardından 250.4 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatının yatay bir seyir izlemesine rağmen, dolar kurundaki düşüş nedeniyle yüzde 0.3 değer kaybeden gram altın, günü 250.5 liradan tamamladı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet 1.671 liradan satılıyor. Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını üzerinde etkili olacağını kaydetti.