Bakanı Dönmez: Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık anlaşmaya vardık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Kamudaki enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık." dedi.
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