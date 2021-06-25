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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, ekonomisi Kovid-19 salgınından etkilenen Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi verecek.

AA25 Haziran 2021 Cuma 14:58 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 14:58
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Ukrayna, Dünya Bankası ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekonominin gelişimi için 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Ukrayna Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma Ukrayna Finans Bakanı Sergiy Marçenko ve Dünya Bankası Ukrayna Kıdemli Temsilcisi Klavdiya Maksimenko tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 350 milyon dolarlık kredi için Dünya Bankasına teşekkür etti.

Şmıgal, kredinin Kovid-19 salgını döneminde olumsuz etkilenen gruplar ve ekonominin güçlendirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

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