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Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahmini yükseltti

Dünya Bankası, yurt içi talepte ve net ihracatta kademeli iyileşmenin Türk ekonomisinde büyümeyi desteklemesini beklediğini bildirdi.

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Türk ekonomisinin 2018’in ikinci yarısından itibaren büyümede gözlenen keskin yavaşlamadan toparlanmakta olduğunu belirten Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. 2019 yılında Türk ekonomisinin yüzde 1 daralacağı yönündeki beklentisini yüzde 0,0 olarak revize eden Dünya Bankası, 2020 ve 2021 yılı için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 3 ve 4 olarak tekrarladı. 

 Öte yandan Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Küresel Rekabet Raporu açıkladı. Bu yıl dünyanın ekonomik ve teknolojik olarak en rekabetçi ekonomisi Singapur olarak belirlendi. Türkiye ise puanını 0.5 puan yükseltti ve 62.1 puanla 61’inci sıradaki yerini korudu. 

SIKI DURUŞA DEVAM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal 1211 sayılı TCMB Kanunu 42.maddesi kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Uysal  enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek Merkez Bankası’nın elindeki bütün araçları kullanacağını söyledi.

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