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Dünya devi açıkladı: AB dışında ilk tercih Türkiye

Yaz tatili yaklaşırken, İngiltere'de çoğu kişi tatil için seçimini ve rezervasyonunu yaptı. En fazla rezervasyon İspanya için yapılırken, Avrupa Birliği dışında da ilk tercih Türkiye oldu. Öte yandan Türkiye, İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülke sıralamasında da Yunanistan'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

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Dünyanın en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook, bu yıl İngiliz turistlerin yüzde 48'inin Avrupa dışındaki ülkelere yöneldiğini açıkladı. Geçen yıl bu oran yüzde 38'in altındaydı.
 
Bunun en önemli sebebi, İngiliz Sterlini'nin euro karşısında değer kaybetmiş olması.
 
DENİZE YAKIN ŞEHİRLER TERCİH EDİLİYOR
 
BBC Türkçe'nin haberine göre; Türkiye için geçen yıllardaki düşüşe oranla ciddi bir talep artışı olduğunu belirten şirket, rezervasyonlarının dörtte birinin Türkiye istikametli olduğunu, turistlerin çoğunlukla deniz kenarındaki şehirlere yöneldiğini duyurdu.
 
İKİYE KATLANDI
 
Avrupa dışına en fazla rezervasyon alan ülkelerden biri de Tunus. Tunus'a giden turist sayısı, geçen yıla göre ikiye katlandı.
 
Thomas Cook tur operator şefi Will Waggott, İngiliz turistlerin bu yaz çoğunlukla Avrupa dışında ve "her şey dahil" paketleri tercih ettiğini söyledi:
 
İNGİLİZLERİN İKİNCİ TERCİHİ OLDUK
 
"Türkiye, İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülke sıralamasında Yunanistan'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Tunus da kendisini dönüştürürken hızla yukarı doğru çıkıyor."
 
2019 yazı için İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında İspanya, ardından Türkiye, 3. sırada Yunanistan, sonrasında ABD ve Kıbrıs geliyor.

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