Dünya devlerinden peş peşe Türkiye sinyali: 75 milyar dolarlık giriş olabilir

BNP Paribas, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi. BNP Paribas'ın raporunda, politika faizleri ve yerel mevduat faizlerinin, enflasyon beklentilerine karşı pozitif beklenen reel faiz oranları sağlayacak şekilde halihazırda yeterince ayarlandığı aktarıldı.

PEŞ PEŞE TÜRKİYE MESAJI

Raporda, TCMB'nin son aylarda para politikasında yaptığı düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiği belirtildi.

Türkiye'nin mali finansman ihtiyaçlarının özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde yüksek olduğuna işaret edilen raporda, ancak Hazine'nin artan nakit dengesi ve iyileşen mali performansının arz risklerini azalttığı kaydedildi.

Raporda, kış aylarına girerken TCMB'nin döviz rezervlerini iyileştirmesinin ve borç çevirme oranlarının yüksek olmasının kur şokunun ani riskini azalttığı ifade edildi.

Uzun vadeli tahvil faizlerinin TCMB'nin kredibilite açığının kapanmakta olduğuna ve piyasaların pozitif reel faiz ortamının uzun süreli olacağını fiyatladığına işaret ettiği belirtilen raporda, "Bu durum, piyasaların TCMB'nin politika sıkılaştırmasını geçici bir hamle olarak fiyatlamaktan vazgeçtiğini ve uzun vadede daha ortodoks bir para politikası olacağını hesaba katmaya başladığını gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.



75 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE GİRİŞİ TAHMİNİ

Raporda, "Tarihsel ortalamalara kademeli olarak geri dönüleceği varsayımı altında yaklaşık 75 milyar dolarlık bir sermaye girişi olabileceğini hesaplıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BNP Paribas'ın raporunda, "KKM hesaplarındaki azalışa rağmen döviz mevduatlarının artmıyor, döviz mevduatlarındaki artış da zorunlu karşılıklar veya bankalarla swap kanalıyla TCMB rezervlerine yansıyor, resmi rezervler son 3 ayda KKM stokundaki önemli düşüşle birlikte artıyor ve bu durum KKM politikasının başarılı bir şekilde uygulandığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

DEUTSCHE BANK DA AÇIKLAMIŞTI

Deutsche Bank da hafta başında paylaştığı bilgi notunda, Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini bildirmişti.

Deutsche Bank'ın bilgi notunda, halihazırda görülen yeniden fiyatlamaya ve son dönemdeki agresif faiz artışlarına rağmen Türk tahvil piyasasına yeniden girmek için henüz çok erken olduğu belirtildi.

Yapısal olarak biraz daha iyimserliğe dönebilmek için henüz birkaç ay daha olduğu aktarılan bilgi notunda, "Türk yerel tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan yerel tahvil piyasaları arasında olacağına inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bilgi notunda, büyümenin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelmesi ve bütçe açığı projeksiyonlarının da öngörülenin üzerinde olması nedeniyle, Türkiye'nin büyüme tahmininin yüzde 4'e çıkartıldığı vurgulandı.

Enflasyonun, iç talepteki yumuşama, enflasyondaki gerileme eğilimi ve döviz kurlarındaki istikrarla yüzde 61'de duraksadığı kaydedilen bilgi notunda, enflasyonist baskıların ilerleyen aylarda da devam edeceği, yıl sonunda enflasyonun yüzde 69 seviyelerinde olabileceği öngörülerine yer verildi.

Notta, TL'deki değer kaybı, petrol fiyatlarındaki yükseliş, hizmet enflasyonundaki süreklilik ve enflasyon beklentilerindeki yükselişin, enflasyondaki yukarı yönlü riskleri artırdığı kaydedildi.

Deutsche Bank'ın notunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının parasal sıkılaştırmada beklentilerin üzerinde kararlar almasının, korunmaya açık TL mevduatlar vurgulanarak uygulanmaya başlanan makro ihtiyati çerçevedeki yeni uygulamaların ve bankanın şeffaf iletişiminin TL için sürpriz bir pozitiflik içerdiğine dikkat çekildi.

Bilgi notunda, TL için taktiksel alım önerisinde bulunuldu.