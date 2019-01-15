Dünya markalarının yeni adresi oluyor

İstanbul Havalimanı’nın 53 bin metrekarelik kısmına yayılan Duty Free alanında Faz 2 açılışı dün gerçekleşti. Havalimanındaki tüm Duty Free alanlarının işletmesini 25 yıllığına üstlenen Unifree Dutyfree, 1.000’den fazla yerli ve yabancı lüks markayı tek çatı altında toplayarak Türkiye’nin ve dünyanın en büyük seyahat perakende alanlarından birini İstanbul Havalimanı’nda hayata geçiriyor.

8 BİN METREKARE ALANDA

İlk mağazanın 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasının ardından dünyanın en büyük ticari mahallerinden birini de içinde barındıran 8 bin metrekarelik 5 yeni mağaza daha devreye alındı. Yarısı öz sermaye ile karşılanmak üzere toplamda 1.2 milyar TL’lik yatırımla hayata geçen ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam yaratan duty free, 100 bin metrekalik kiralanabilir alana sahip havalimanında 53 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor.

İstanbul Havalimanı’ndaki yeni mağazaların açılışını (soldan) Unifree DutyFree CEO’su Ali Şenher, İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak gerçekleştirdi.

2018’DE 210 MİLYON YOLCU

Mağazalarda Bottega Veneta, Bulgari, Celine, Christian Dior, Emporio Armani, Fendi, Ferragamo, Gucci, Hermes, Loro Piana, Lois Vuitton, Prada, Saint Laurent Paris, D&R, Desa, Vakko, Mavi, Atasay, D’s Damat, Luzdemia, Tamer Tanca, Dogo, TNC Butik, Emnana ve Penti de yer alacak. Açılışta konuşan DHMİ Genel Müdürü Ocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türk sivil havacılığının zafer anıtı” olarak nitelediği güzide havalimanının önemli bir aktivitesinde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk sivil havacılığının geleceğe yolculuğunun büyük bir hızla devam ettiğini anlatan Ocak, “2018 yılında 1 milyon metrekarelik Türk hava sahasını kullanan ve bugün sayıları 56’ya uzanan havalimanlarımıza, iniş-kalkış yapan uçak sayımız 2 milyonu geçti. Bu havalimanlarımızı kullanan yolcu sayımız ise 2018 sonunda 210 milyon yolcuya ulaştı. Bu verilerle artık ülkemiz dünya sivil havacılığının ilk 10’unda yer alırken, Avrupa’da ise 4’üncü sıraya yerleşti” dedi.