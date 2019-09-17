Dünya piyasalarında Aramco gerginliği

Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine cumartesi yapılan saldırının arz endişelerini artırması sonrası petrol 5 ayın zirvesini gördü. Petrol fiyatları gün içinde yüzde 19 artışla 71.62 dolara kadar çıktı. 22 Mayıs’tan bu yanaki en yüksek seviyesine ulaşan petrol günün sonu kapanışını ise yüzde 11 artışla 67 dolar seviyesinden kapattı. Böylece petrol, Körfez Savaşı’ndan bu yanaki en yüksek günlük artışını yakaladı. Petroldeki artış Rusya dışında dünya piyasalarını etkiledi. Saldırı sonrası Avrupa borsaları düşerken en fazla değer kaybeden hisseler havayolu şirketleri oldu. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında geçen hafta 5.65 seviyilerini gören dolar, petrolde çift haneli artış sonrası sabah 5.74’ü test etti. Borsadaki değer kaybı ise yüzde 0.47 oldu.

YÜZDE 6’SINI ÜRETİYOR

Cumartesi günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun tesislerine silahlı insansız hava aracı ile yapılan saldırı sonrası Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Aramco’ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının ise stoklardan karşılanacağını ifade etmişti. Hasar gören tesisler küresel günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 6’sına tekabül ediyor. Suudi Arabistan yetkilileri, saldırı sonucu kesintiye uğrayan petrol üretiminin bir kısmını karşılayabileceklerini ancak tam üretime geçmenin haftalar alabileceğini açıkladı.

ARZ ENDİŞESİ DOĞDU

Yapılan saldırı küresel petrol piyasalarında üretim kesintisi ve arz güvenliği endişelerini de beraberinde getirdi. Geçen aylarda da Orta Doğu’daki petrol tankerlerine düzenlenen saldırılar, güvenlik endişelerine ve fiyatlarda artışa neden olurken, İran, ABD yaptırımları nedeniyle dünyanın en fazla petrol sevkiyatının yapıldığı Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği tehdidinde bulunmuştu.