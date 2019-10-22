''Dünya ticaretinde gerilim azaltılmalı''

Burada konuşan Albayrak, “Yeni bir dünya düzeni kurmalıyız, güç rekabetini bir kenara bırakmalıyız ki uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız ve hain politikalardan kaçınmalıyız. Serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız” dedi. Gelişmekte olan ülkelerin küresel finansal işlemlerde ticarette kendi para birimlerini kullanamadıklarını en yaygın para biriminin ABD doları olduğuna dikkat çeke Albayrak, “Bütün ticaret sisteminin tek bir para birimine endeksli olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD’nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor siyasi sorunları çözmek için. Son yıllarda pek çok ülke gibi biz önemli ticari ortaklarımızla kendi ülkelerimiz arasındaki para birimleriyle ticaret yapmak üzerine anlaşmalar imzalar hale geldik” diye konuştu. Albayrak, “Türkiye geçtiğimiz seneye kıyasla cari fazlada rekor kırdı. Ağustosta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu.Enflasyon oranları tek hanelere indi. TEFE ve ÜFE oranlarına baktığımız yüzde 24 ve 25, şu anda yüzde 9.3’lük bir seviyedeyiz. Ekim ayında çok daha düşük olacak. Sene sonu yüzde 12 bekliyoruz” dedi.

TRT World Forum ile farklı fikirler bir araya geldi

Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla fikir önderlerini bir araya getiren TRT World Forum 2019 dün başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumda oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılıyor. Forumda aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, AB’nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi konular yer alıyor. Tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuların tartışıldığı oturumların bazı başlıkları şöyle: Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları, Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İş Birliği mi? Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri.