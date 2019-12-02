Dünyada ilk 10’a girdi! 50 ülkeye yerli tüfek satıyor

Türk savunma sanayi şirketleri ‘yerli ve milli üretim’ stratejisi kapsamında büyümesini sürdürüyor. Bu alanda gösterilen yüksek performans, dünyanın da dikkatini çekiyor. 1962 yılında 165 üye ile kurulan, bugün ise 548 üye sayısı ile dünyanın en büyük 10 tüfek üreticisi arasına girmeyi başaran Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi de, bu şirketlerden biri. ‘Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş’nin de ortağı olan Huğlu, Konya Beyşehir Fabrikası’ndan 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Toplam 25 bin m2 alanda faaliyet gösteren şirket, ürettiği yüzde 100 yerlilik oranına sahip tüfekleri; ABD, Fransa, Norveç, Lübnan, Şili, Filipinler, Rusya, İngiltere, İtalya ve Brezilya gibi dünyanın 50 ülkesine satıyor. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık yaptığı açıklamada “Genel olarak ürettiğimiz ürünler yivsiz av tüfeği olarak kategorize ediliyor. Huğlu olarak her farklı tipten yivsiz av tüfeğini farklı kalibrelerde üretiyoruz. Bu açıdan dünyadaki sayılı firmalardan biriyiz. Yivsiz tüfeğe ilave olarak hem sivillere, hem de savunma sanayine yönelik olarak yivli silah üretimine de başlamış durumdayız” dedi.

20 MİLYON TL YATIRIM

Yıllık 60 bin adet silah üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını söyleyen Naci Tanık, fabrikanın tam kapasite çalıştığını ifade etti. Hali hazırda ürettikleri ilk yivli silahı Makine Kimya Enstitüsü’ne (MKE) sattıklarını söyleyen Tanık “Buna bağlı olarak mevcut fabrikamızın hemen yanına kapasitemizi artırmak ve daha modern bir tesis inşa edebilmek adına toplamda 20 milyonluk bir fabrika yatırımı yaptık. Birkaç ay içerisinde, mevcut fabrikamızda üretime devam etmek suretiyle yeni binamızda da faaliyete geçeceğiz” açıklaması yaptı. Seri imalatın yanında kişiye özel üretimde de Türkiye’nin en büyüğü olduklarını söyleyen Tanık “Kullanıcıların kendi özel vücut yapılarına göre ustalarımız tarafından dipçik ve kundak ölçümü ve üretimi yapılıyor. Bu sayede bir silahın kişiye tam uyumunu sağlayabiliyoruz. Bunun yanında bünyemizdeki el gravürü sanatını tüfekler üzerinde icra eden 15 civarında gravürcümüz bulunuyor. Klasik tüfeklerimizin hemen hemen hepsinde yaptığımız el gravürlerine ilave olarak, isteyen müşterilerimize kendi istekleri doğrultusunda çok farklı tasarımlarda gravürler yapabiliyoruz” açıklamasında bulundu.

ASELSAN İLE ORTAK ÜRETİM YAPILIYOR

Özellikle savunma sanayi alanında, yerli üretim konusunun ülkeler açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Naci Tanık şunları söyledi: “Yivli silah üretimine başladıktan sonra hızlı bir şekilde bu ürünün keskin nişancı versiyonu üzerinde çalıştık ve ürünümüzü seri imalata hazır duruma getirdik. MKE’den sonra Türkiye’de bu tarz silah üreten az sayıda firmadan biriyiz. Yeni fabrikamızda sadece savunma sanayine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı bir merkez kuracağız. Bu sayede Türkiye’nin savunma sanayinde yakaladığı bu ivmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Aselsan tarafında uzaktan komutalı ateşli silahlar üretimi için Konya’da yapılan yatırıma da ortak olduk. Aselsan’ın yüzde 51’lik oranla kurduğu ‘Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesiyiz.”