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Ekonomi

Dünyada ilk 10'a girdi! BBC'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

İngiliz yayın kuruluşu BBC, dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri arasına giren İstanbul ve Antalya'nın Kovid-19 salgını sonrası yabancı turistlerin uğrak noktası olduğunu vurguladı. Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin arasına giren Türkiye'nin bu sene daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
Dünyada ilk 10'a girdi! BBC'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
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BBC'nin Euromonitor International'ın 2023'te dünyada en çok ziyaret edilen 100 şehri sıraladığı raporuna dayandırdığı haberine göre, Türkiye, salgın sonrası yeniden yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Salgın sonrası kısıtlamaların gevşemesinin ardından yurt dışına seyahat eden kişi sayısında artış yaşanırken 2023'te dünyada en çok ziyaret edilen şehirlerden ikisi İstanbul ve Antalya olarak kayıtlara geçti.

İstanbul, ziyaretçi sayısında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 26'lık bir artış yaşayarak Londra ve Dubai'yi geride bıraktı.

Antalya da nüfusundan 12 kat daha fazla turiste ev sahipliği yaparak, Paris ve New York'u geçti. Geçen sene 16,5 milyon turisti ağırlayan Antalya'yı en çok ziyaret edenler Alman, Rus ve İngilizler oldu.

Özellikle Antalya'ya artan direkt uçuşlar sayesinde şehre seyahat eden kişi sayısı her geçen yıl artıyor. 2023'te bir önceki yıla göre şehre gelen turist sayısında yüzde 29'luk artış yaşandı.

Türkiye genelinde iç ve dış hatlardaki uçuşlar da 2022'ye göre geçen sene yüzde 16,3 arttı. Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin arasına giren Türkiye'nin bu sene daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Türkiye'ye ziyaretçi çeken başka bir alan da gittikçe gelişen sağlık turizmi sektörü. Özellikle Antalya, diş sağlığı turizmi için popüler bir seyahat noktası olarak öne çıkıyor.

BBC'ye değerlendirmede bulunan turist rehberi Avni Coşar, "Antalya, tarihinden tutun da spor ve sağlık turizmine kadar birçok alanda geniş bir yelpaze sunuyor." dedi.

  • IstanbulTurizm
  • AntalyaTatil
  • YabancıTuristler

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