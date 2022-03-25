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Ekonomi

Dünyada ilk 3'teyiz! Türkiye 60'dan fazla ülkeye satıyor

Türkiye, yerli PCR ve hızlı tanı testi üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden. Aynı zamanda hızlı ve güvenilir testleriyle en çok tercih edilen üçüncü ülke konumunda. Türkiye'den 60'dan fazla ülkeye test kiti ihracatı yapılıyor. Sektörün dünyada 2 milyar doları aşan pazar büyüklüğü var. Türkiye'nin hedefi üretim ve ihracatta dünya liderliği...

TRT Haber25 Mart 2022 Cuma 17:39 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 17:39
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Salgın döneminde araştırma çalışmalarına hız veren Türkiye, ürettiği koronavirüs tanı testlerinin hızlı ve güvenilir olmasıyla dikkati çekti. Testlere talep arttı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan testler, tüm dünyaya ihraç edilmeye başlandı.

ALMANYA'DA KULLANILAN 5 KİTTEN 2'Sİ TÜRK FİRMALARINA AİT

Şuan 60'ın üzerinde ülkeye Türkiye etiketli testler gönderiliyor. Almanya'daki en iyi sonuç veren 5 hızlı tanı kitinden 2'si Türk firmalarına ait..

Antarktika dışında bütün kıtalara ürünleri yolladıklarını belirten firma sahibi Furkan Tunç, ihracatın yarısını Avrupa'ya yaptıklarını söyledi.

TEST KİTİ ÜRETİMİNDE TÜRKİYE İLK 3'TE

Çin koronavirüs testlerinin üretim ve ihracatında dünya lideri konumunda...

Çin'i Güney Kore izliyor. Türkiye ise üçüncü sırada..

Türkiye yerli PCR ve hızlı tanı testlerinde kısa zamanda büyük yol aldı, dünya liderleriyle rekabet edebilecek güce ulaştı. Günlük 2 milyon test kiti üretim kapasitesine ulaşıldı.

"HIZLI ÇALIŞMALARIMIZLA DÜNYADA MUADİLLERİMİZE GÖRE AVANTAJIMIZ OLUYOR"

TRT Haber'e konuşan firma sahibi Canan Ketre Kolukırık, "Bir varyant çıktığında bu varyantla ilgili biz bir hafta on gün içinde o varyantı tespit edip onunla ilgili saha çalışmalarını yapıp hatta ürünü sahaya sürebilecek seviyeye gelebiliyoruz. Bu sayede dünyada da muadillerimize göre avantajımız oluyor" dedi.

Sektörün dünyada 2 milyar doları aşan pazar büyüklüğü var. Türkiye'nin hedefi üretim ve ihracatta dünya liderliği...

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