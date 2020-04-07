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Ekonomi

Dünyada temiz enerjinin gücü artıyor

Dünyada yenilenebilir enerjide kurulu güç geçen yıl 176 gigavat artarak toplam 2 bin 537 gigavata yükseldi.

AA07 Nisan 2020 Salı 09:39 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 09:39
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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (İRENA) "Yenilenebilir Kapasitesi 2020 İstatistikleri" raporuna göre, doğru politikaların uygulanmasıyla dünya genelinde güneş ve rüzgar teknolojilerinin maliyeti düştü.

Böylece geçen yıl yenilenebilir enerjide kurulu kapasite 176 gigavat artarak 2 bin 537 gigavat oldu. İlave kurulu gücün yaklaşık yüzde 90'ını rüzgar ve güneş yatırımları oluşturdu. Güneş enerjisinde 98 gigavat, rüzgar enerjisinde ise 60 gigavat ilave yatırım devreye alındı.

Ayrıca, hidroelektrik, biyoenerji, jeotermalde ise sırasıyla, 12 gigavat, 6 gigavat ve 0,7 gigavat ilave kapasite artışı gerçekleşti.

Raporda görüşlerine yer verilen İRENA Başkanı Francesco La Camera, gelecekte temiz enerjinin maliyetlerinin daha da düşeceğini belirterek, "Ekonomik istikrarı sağlamaya yardımcı yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilir büyümeyi etkiliyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma konusuna da olumlu katkısı bulunan temiz enerji yatırımlarının, dünya için önemli ekonomik faydalar sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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