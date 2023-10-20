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Ekonomi

Dünyadan Türkiye'ye yoğun ilgi! Kaynak transferi devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AAYB) Türkiye'ye art arda sağlanan finansman desteklerine ilişkin, 'Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki projelere kaynak sağlaması, bu kuruluşların Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor.' dedi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Dünyadan Türkiye'ye yoğun ilgi! Kaynak transferi devam ediyor
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Şimşek, AA muhabirine, Dünya Bankası ve AAYB'den Türkiye'ye sağlanan finansman imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye sağlanan desteğin önemine işaret eden Şimşek, "AAYB, orta vadede Türkiye'ye sağladığı 3,3 milyar avro krediye 150 milyon avro ilave etti. Dünya Bankası ise yeşil ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında önceki gün 77,8 milyon avro ve 4,95 milyon dolar ek finansman kaynağı sağladı." diye konuştu.

Bakan Şimşek: Amacımız yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir

Bakan Şimşek, "Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki projelere kaynak sağlaması, bu kuruluşların Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program hedeflerine duyduğu güveni gösteriyor." ifadesini kullandı.

- SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN DESTEK

Şimşek, sağlanan finansman imkanlarının detaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce uygulanacak "Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Arazi Yönetimi Altyapısı Projesi" kapsamında Dünya Bankasından 77,8 milyon avro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmayı önceki gün imzaladıklarını belirten Şimşek, "Krediyle esas itibarıyla 3 boyutlu şehir modellerinin oluşturulması, kadastro verilerinin güncellenmesi ve taşınmaz değerleme çalışmalarının desteklenmesi planlanıyor." dedi.

Dünya Bankasından ilave olarak da İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından uygulanacak "Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi" için 4,95 milyon dolar tutarında hibe sağladıklarını dile getiren Şimşek, bu hibeyle karbon fiyatlandırma mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanmasında ülkenin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

- İSMEP'E DESTEK KREDİSİ

Uluslararası kuruluşlardan dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda AAYB'den orta vadede yaklaşık 3,3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır. Eylülde imzalanan kredi anlaşmasıyla İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan 'İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)' kapsamında 150 milyon avro tutarında kredi sağlanmıştır. Bahse konu kredi, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından kamu binalarının, özellikle okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için kullanılacaktır."

Bakan Şimşek, geçen ay AAYB'nin Mısır'da düzenlenen yıllık toplantısına da katılmıştı. Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bankanın kuruluşundan bu yana üyelerine 43,6 milyar dolar finansman sağladığını, Türkiye'nin de 4 milyar dolar finansman alarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke olduğunu belirtmişti.

Ayrıca Dünya Bankası, Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından destek mahiyetinde Türkiye Fonu'nun tutarını 18 milyar dolar ilaveyle 35 milyar dolara yükseltmişti.

  • Bakan Şimşek
  • transfer
  • Uluslararası finans kuruluşları

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