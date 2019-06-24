Dünyayı Türk malı çelik evlere sığdırdı

PROJELER VAR

Şu anda 10 ülkede halihazırda devam eden projeleri olduğunu da anlatan Koçyiğit “Grup olarak Türkiye’de ihracat yapan 83 bin firma arasında yüzde 1’lik dilime girerek en fazla ihracat yapan 610’uncu firma konumunda yer alıyoruz. Türk firmaların yurtdışına açılmasını destekleyen Turquality programına kabul edilen sektörde ilk firmayız. İlk büyük ihracatımızı 1997 yılında 1 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştik. O yıldan bu yana tam 22 yılda ihracatımızı tam 40 kat artırmayı başardık. 2000 yılından bu yana da ihracatımızı her ay kesintisiz sürdürüyoruz. Bugüne kadar toplam 100’den fazla ülkeye ihracat yaptık. Her yıl 30- 35 ülkeye ürünlerimizi ve çözümlerimizi ulaştırarak ortalama 30 milyon dolar ihracat yapıyoruz”dedi. Ortadoğu ve Afrika’da faaliyetlerinin sürdüğünü anlatan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda 10’a yakın ülkede projelerimiz devam ediyor” dedi.

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