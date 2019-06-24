Dünyayı Türk malı çelik evlere sığdırdı
Türkiye’nin önde gelen prefabrik ve hafif çelik yapı üreticilerinden Vefa Group’un İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, yurt dışında okul, yurt, hastane gibi yapılarda imzaları olduğunu belirterek yılda 35 ülkeye 30 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
PROJELER VAR
Şu anda 10 ülkede halihazırda devam eden projeleri olduğunu da anlatan Koçyiğit “Grup olarak Türkiye’de ihracat yapan 83 bin firma arasında yüzde 1’lik dilime girerek en fazla ihracat yapan 610’uncu firma konumunda yer alıyoruz. Türk firmaların yurtdışına açılmasını destekleyen Turquality programına kabul edilen sektörde ilk firmayız. İlk büyük ihracatımızı 1997 yılında 1 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştik. O yıldan bu yana tam 22 yılda ihracatımızı tam 40 kat artırmayı başardık. 2000 yılından bu yana da ihracatımızı her ay kesintisiz sürdürüyoruz. Bugüne kadar toplam 100’den fazla ülkeye ihracat yaptık. Her yıl 30- 35 ülkeye ürünlerimizi ve çözümlerimizi ulaştırarak ortalama 30 milyon dolar ihracat yapıyoruz”dedi. Ortadoğu ve Afrika’da faaliyetlerinin sürdüğünü anlatan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda 10’a yakın ülkede projelerimiz devam ediyor” dedi.
LOJMANDAN HASTANEYE
Güney Amerika’da da faaliyetleri olduğunu anlatan Koçyiğit “Venezuela’da 2000 hafif çelik yapı sistemiyle konut ve okul binaları yaptık. Yine Gabon’da 600 hafif çelik konut,Malezya’da 80 bin metrekare hafif çelik üst düzey yönetici lojmanları,Irak’ta 1000 adet prefabrik panel sistem konutlar ve sosyal tesis binaları, Somali’de 200 yataklı hafif çelik yapı hastane, Gana’da başka projeler yaptık” dedi.
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