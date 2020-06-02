02 Haziran 2020 Salı 10:15 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 10:15

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın uygun koşullu 4 yeni kredi paketini devreye alıyor. Peki Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından 0.64 ev kredilerinin verileceği tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. 12 aya kadar geri ödemesiz ve 15 yıla varan vade fırsatı ile düşük faizli konut kredisi kullanılabilecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? İşte 0.64 ev kredilerinin verileceği tarih

Devlet destekli kamu bankalarının başlattığı düşük faizli konut kredisi başvuruları başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dükkanlarını kapatan ve işleri kötü duruma gelen vatandaşlara ekonomik olarak kolaylık sağlamak için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi imkanı sunuluyor. 0.64 oranla ev kredisi verilecek. 12 aya kadar ödemesiz ve 15 yıla varan vade fırsatı ile kredi kullanılabilecek. Peki düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? Konut kredisi başvuru şartları neler? İşte 0.64 ev kredilerinin verileceği tarih

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşıt kredileri için 5 Haziran, konut kredileri 2 Haziran'da başlayacak. 2 Haziran'dan itibaren banka şubelerinden başvuru yapılabilecek. Paketler arasında tatil destek kredileri de yer alıyor.

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Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kredi çekilecek konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi çekilebilecek. Düşük faizli konut kredisinde %10’dan başlayan, düşük peşinat oranı uygulanacak. Yani 500 liralık ev için kredi çekilecekse 50 bin lirası peşinat oranı sayılıp geri kalan 450 bin lirası bankadan alınabilecek.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz ev kredisi, 15 yıla kadar vade ve aylık 0,64 düşük faiz oranı ile kredi imkanı sunulacak.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz ev kredisi, 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile kredi imkanı sunulacak.

Sıfır konut kredisi ödeme tablosu:

İkinci el konut kredisi ödeme tablosu:

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