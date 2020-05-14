e Devlet corona virüs 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuçları? E devlet yardım parası giriş ekranı...

14 Mayıs 2020 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:47

Vatandaşların hayat düzenini değiştiren Corona virüs pandemisinin etkilerini azaltmak için devletler bir dizi önlemler almaktadır. Pandemiyi ilk günden beri dünyaya örnek olacak şekilde yöneten ve birçok önlem alan Türkiye, vatandaşların sıkıntı çekmemesi için 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuruları e devlet üzerinden yapılabilmektedir. Daha önce e Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parasına başvuranlar da e devlet üzerinden sonuçları öğrenebiliyor.

E DEVLET ÜZERİNDEN PANDEMİ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirli kriterleri sağlayan vatandaşlar, turkiye.gov.tr ekranına giriş yaparak e devlet giriş ekranı üzerinden Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu yapabilmektedir.

1000 TL sosyal yardım ödemesi başvurusu TC Kimlik numarasının son hanelerine göre yapılabilmektedir. Buna göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurular yapılabilmektedir.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

Aşağıdaki linke tıklayıp e devlete ekranı üzerinden 1000 TL sosyal yardım parasına başvurabilirsiniz.

Sosyal yardım başvurusu için tıklayın

E DEVLET ÜZERİNDEN PANDEMİ 1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Daha önce Turkiye.gov.tr üzerinden e devlet vasıtasıyla 1000 TL sosyal yardım parasına başvurduysanız, e devlet ekranına giriş yaptıktan sonra, arama bölmesinden "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne geçiş yapıp sorgulama butona basabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

Sorgulama sayfası için tıklayın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. 3. Fazda şu ana kadar 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik.” dedi.

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