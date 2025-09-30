Turkcell ana sponsorluğunda, Halkbank, Takas İstanbul ve Türk Hava Yolları ve Vakıf Katılım'ın co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi başladı.

Zirvenin açılış konuşmalarını Bakan Bolat'la birlikte TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan gerçekleştirdi.

Zirve kapsamında moderatörlüğünü 24 TV'den Elif Akkaya Kuter'in üstlendiği Yeni Nesil E-Ticaret ve Perakende Ekosistemi başlıklı bir oturum düzenleniyor.

Oturumda Teknosa – Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu, FLO E-Ticaret ve Alternatif Satış Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İsmail Aydın, Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir ile sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan konuşmacı olarak yer alıyor.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER, TİCARİ SINIRLAMALAR

Dünya belirsizlikle mücadele etmeyi öğrendiğini belirten Turkcell Dijital Kanallar Direktörü İlker Güneş, "Turkcell için sonuçlar anlamında iyi, Türkiye'nin geleceği için yapacağımız yatırımlar açısından ise bizim kendimizi iyi hissettiğimiz, belirsizlikle daha iyi mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. jeopolitik gerginlikler, ticari sınırlamalar, teknolojinin hızlı gelişmesi, yapay zekanın hayatımıza çok hızlı monte olması dünyanın bir taraftan belirsizlikle mücadele ederken bir taraftan da teknolojinin tam içerisinde olmasını sağlıyor. Yapay zeka hayatımızın ve e-ticaretin tam ortasında ve bugünün dünyasından 10 yıl sonrasına bu yatırımı yapmak, güncel kalmak ve platformları buna hazır hale getirmek çok kıymetli. Çok kısa zaman içerisinde yapay zeka ülkelerin ve şirketlerin geleceği gibi anlatılıyordu. Ama yapay zeka aslında bugünün tam içerisinde. Yapay zeka bizim hayatımızın içerisine yerleşti ve git gide kendini şekillendirmeye devam ediyor. Müşterinin dijitalde yapabileceği bir işlemi tekrar mağazaya ya da farklı kanallara götürmek hepimiz için ekstra maliyet ve müşteriye bir şeyleri daha eksik sunmamız demek" dedi.

TÜRKİYE'DE E-TİCARETTE GELİNEN NOKTA

Türkiye'nin e-ticarette geldiği noktayı aktaran Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu, "Maalesef Türkiye 3-4 yıl öncesine kadar fiziksel e-ticaret hızında ciddi bir kopukluk vardı, bunu yapabilen şirket çok azdı şimdi çok sevinçliyim çünkü bir çok şirket bunu artık çok güzel yapıyor. Artık tüketici öyle bir noktaya geldi ki, eskiden teknoloji tüketiciyi yönlendirirdi, şimdi tüketici teknolojiden istiyor. 2500'e yakın mağaza çalışanımız var bunların alınması, eğitilmesi, ürün bilgisi verilmesi çok kolay işler değil, Türkçe Bilge ismini verdiğimiz her satış temsilcisinin cebinde bir bilge var, fiziksel satış temsilcisini yapay zeka ile destekliyoruz. Kırılgan bir zemindeyseniz artık müşteri deneyimini böyle kağıt üzerinde, bilgisayarda planlayıp yapamazsınız onu her gün ekiplerin yaşaması, çözmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

2025'in hem dünya hem Türkiye hem de FLO için değişim ve dönüşümün yılı olduğunu dile getiren FLO GROUP E-Ticaret ve Alternatif Satış Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan İsmail Aydın, "Yapay zeka adaptasyonunu ciddi bir şekilde şirketin bütün kılcallarına kadar hissetmiş durumdayız bunu hem planlama mekanizmamız hem e-ticarette olsun bunlar gibi birçok alanda aslında yapay zekayı da istiyor olduk. Kişilerin üzerine ne yakıştığını da bilmesi lazım ya da bu üzerindeki kıyafetle ne gibi bir ayakkabı kullanacağını bulması için searchlerimizin üzerine ürünü arattırabileceği teknolojileri geliştirdik. Alışveriş asistanını çok yakın zamanda çıkarmaya başlayacağız. Bu alışveriş asistanı, ticaretin bir parçası olacak. Müşterilerimiz ürünleri ayağında görmek istiyor. 'Ayağında gör' teknolojisini kullanıyoruz" dedi.

EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir: 2018 yılında kurulduk ve ilk dijital olarak çıktığımız için bütün bu dijital olaylara entegreyiz. Biz EasyCep olarak hem mağazalarımızda hem de internet sitemizde e-ticaret ve perakendeyi birleştirerek hizmet veriyoruz. Yapay zeka tarafında bizim kullandığımız işlemler genelde fiyatlandırma kısmında anlık ve dinamik olarak müşteriye en iyi fiyatı verebilmek ve bu verdiğimiz fiyatla müşteriden tedariği yapabilmek. Yapay zeka tarafından da, bizim işimizdeki en önemli farklılık, sattığımız ürünleri son kullanıcıdan tedarik ediyor olmamızdır." dedi.

2025 yılının Türkiye'de hem emlak hem de vasıta pazarı için pozitif geçti ve geçmeye de devam ettiğini bildiren Sahibinden.com – CMO'su Nazım Erdoğan, "Bu yıl muhtemelen Türkiye'de en fazla ev satılan yıl oldu. Muhtemelen yılı böyle kapatacağız; bu yılki trende 1,5 milyonu geçeceğimizi gösteriyor. Konut fiyatlarında ise reel gerileme söz konusu. Bunu hem bizim verilerimizde görüyoruz hem de TÜİK'in açıkladığı rakamlar da bunu teyit ediyor. Biz yapay zekayı iki türlü kullanım alanımız var, kendi içimizdeki operasyonel verimliliği arttırmak için kullanıyoruz, sahibinden.com'a her gün yaklaşık 100-120 bin arasında ilan yükleniyor bu yüklenen ilanların hepsini tek tek onaylıyoruz, daha önceleri insanlarla onaylıyorduk zaman alıyordu fakat şuanda girilen ilanların %60-70'e yakınını yapay zekayla onaylıyoruz. Eğer içinde bulunduğunuz dönemdeki teknolojilerden herhangi birisini ıskalarsanız, bir gecede bile yok olabilirsiniz." dedi.

TürkMedya Zirvesi'nde güçlü Türkiye vizyonu! Bakan Bolat: Gittiğimiz her bölgede imrenilen bir saygınlık görüyoruz

TürkMedya'dan E-Ticaret'e yön veren zirve Murat Çiçek: Genç girişimcilerimiz en güçlü umutlarımızdır