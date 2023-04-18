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Ekonomi

E5000 ilk kez harekete geçiyor! Yerli ve milli... Komutu Başkan Erdoğan verecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 bugün raylara iniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki toplu açılış töreninde vereceği komutla elektrikli E5000 ilk kez harekete geçecek.

IHA18 Nisan 2023 Salı 12:35 - Güncelleme:
E5000 ilk kez harekete geçiyor! Yerli ve milli... Komutu Başkan Erdoğan verecek
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TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) tasarlanan, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan E5000, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildi.

E5000, modern bir elektrikli anahat lokomotifi olarak yerli ve milli imkanlarla üretildi. E5000 elektrikli anahat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye'nin raylı sistemler serüveni için birçok 'En'i ve 'İlk'i barındırıyor. E5000, anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemine sahip. Ayrıca, raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü elektrik motoru da E5000'de bulunuyor. Raylı araç uygulamaları için yerli olarak tasarlanmış en yüksek güçlü cer konverteri, cer transformatörü ve yardımcı güç ünitesi de E5000'nin kabiliyetleri arasında yer alıyor.

5 megavat gücündeki E5000, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, 140 kilometre/saat hıza sahip yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.

  • E5000
  • anahat lokomotifi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • TÜBİTAK

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