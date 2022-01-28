Star.com.tr 28 Ocak 2022 Cuma 11:06 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:21

Arap basını, ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından normalleşme sürecine giren Türkiye-İsrail ilişkilerini gündemine aldı.

Türkiye-İsrail ilişkilerin karşılıklı olumlu açıklamalarla yoluna girdiği ifade edildi.

İki ülkenin gerilimi gündemde tutmak istemediği, ilişkileri ilerletmek için sükûnetin bol olduğu bir dil benimsemeyi tercih ettiği vurgulanan haberde, "Her ne kadar İsrail'in Türkiye ile işbirliği konusunda Atina ve Lefkoşa'yı rahatlatan açıklamaları olsa da olaylar tam tersi yönde ilerliyor." denildi.

"TÜRKİYE İLE İTTİFAKIMIZ ATİNA'DAN DAHA ÖNEMLİ"



ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye-İsrail iş birliğinin kapılarını açtığı yazıldı.

Arap basını ayrıca İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; Lefkoşa ve Atina ile ittifakın Tel Aviv için önemli olduğunu ancak Türkiye-İsrail iş birliğinin bundan çok daha önemli ve daha büyük avantajlara sahip olduğunu duyurdu.

EASTMED ANLAŞMASI ANKARA'NIN TEPKİSİNE NEDEN OLMUŞTU

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen "EastMed" projesine ilişkin anlaşma, Atina'da Ocak 2020'de düzenlenen bir törenle Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında imzalanmıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Ankara'nın projeye olan tepkisini "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır." sözleri ile ifade etmişti.