ECB Başkanı Lagarde: Faiz artırımı enflasyon sorununu çözmez

AA 11 Şubat 2022 Cuma 10:48 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 10:48

Lagarde, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, bu yıl faiz artışının yüksek petrol fiyatlarına ve enflasyonu artıran arz dar boğazına çözüm olmayacağı konusunda uyarılarda bulundu.

"Bu (faiz artışı) mevcut sorunların hiçbirini çözmez. Şimdi çok acele hareket edersek, ekonomilerimizin toparlanması önemli ölçüde ivme kaybedebilir ve istihdam risk altında olabilir." ifadesini kullanan Lagarde, ECB'nin negatif faiz oranlarını ancak kademeli olarak pozitife döndüreceğini ve ekonomik verilerin izin vermesi durumunda bunu yapacağını belirtti.



Lagarde, faiz artırımının zamanlamanın ilişkin ise "Şu anda tahminimize dahil ettiğimiz yükselen enflasyon rakamlarını izliyoruz. Enflasyonun aralıktaki tahminimizde daha yüksek çıkması muhtemel. Analiz mart ayında olacak ve sonra göreceğiz. "dedi.

Enerji geçişinden kaynaklanan ilave bir fiyat artışı riskinin düşük olduğunu düşündüğünü ifade eden Lagarde, "Karbon emisyon ticareti veya özel vergiler hakkında konuşup konuşmadığımızdan bağımsız olarak, karbonsuzlaştırmanın fiyatlar üzerindeki mevcut etkileri asgari düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesi'nde ocakta yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.



Piyasalar, ECB'den 10 yıldan fazla süredir ilk kez borçlanma maliyetlerini Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 50 baz puan artırmasını, mevduat faiz oranının da gelecek yıl pozitife dönmesini bekliyor.