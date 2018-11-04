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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Rekor ihracat güven verdi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: 'Bu ortamda ihracat rakamlarında gelinen rekor seviye, Türkiye'nin geleceği için güven verdi' açıklamasında bulundu.

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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin ekim ayında ihracat rakamlarında yakaladığı başarının ekonominin geleceği konusunda güven verdiğini belirtti.

Eskinazi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekimde aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştığını, EİB bünyesindeki 12 birliğin de aynı şekilde ekim ayında rekora imza attığını dile getirdi.

EİB'nin ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 1 milyar 224 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle 79 yılın en yüksek rakamına ulaşıldığını aktaran Eskinazi, ocak-ekim döneminde de yüzde 16'lık artışla 11 milyar 98 milyon dolarlık ihracatın yakalandığını bildirdi.

Ekim ayında bölgeden ihracat yapılan 180 ülke arasında Almanya, ABD ve İngiltere'nin ilk üç sırada yer aldığını ifade eden Eskinazi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ortamda ihracat rakamlarında gelinen rekor seviye, Türkiye'nin geleceği için güven verdi. Ülke olarak 2018 yılını 170 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bırakmayı hedefliyoruz. Ekim ayındaki en güzel gelişmelerden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 96,5 seviyesine çıkması oldu. Benzer tablonun yılın son iki ayında ve 2019 yılında da devamını diliyoruz. 2019 yılı için ortaya konulan 182 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için fuarlar, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleriyle katma değeri yüksek ihracat için çalışmaya devam edeceğiz."

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