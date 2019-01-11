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E-imza sayısı 2018 yılı üçüncü çeyrekte 3.1 milyona yükseldi

BTK´nın yayımladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu´na göre; E-imza sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 artıışla 3.1 milyona yükseldi.

  • DHA
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Rapora göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 992 bin 301 olan e-imza sertifika sayısı, 2018´in üçüncü çeyreğinde yüzde 3.3 artarak 3 milyon 92 bin 381 oldu. 2018´in ikinci çeyreğinde 518 bin 160 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3.4 artarak sayısı 535 bin 740 oldu. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise çeyrek dönemde yüzde 3.4 arttı.
 
E-imza´nın ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olduğunu belirten E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantilediklerini belirtti ve ekledi:
 
"Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine her türlü işlemin tasarruflu, güvenli ve hızlı yapılmasını sağlıyor.
 
"E-imza ve mobil imza çözümlerimizle kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50´ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz."

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