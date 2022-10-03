Ekim ayı kira artış oranı 2022 ne kadar oldu? Ekim kira zam oranı hesaplama

Ekim ayı kira artış oranı 2022, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, Ekim ayı kira artış oranını merak etmeye başladı. Kira zamları Enflasyon (TÜFE) rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Peki ekim kira zam oranı nasıl hesaplanır? İşte, enflasyon rakamlarına göre kira artışı ve Ekim 2022 kira zam oranı hesaplama.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre, TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. Ancak kira düzenlemesi gereğince mal sahipleri kiracısına yasal olarak eylül ayında en fazla yüzde 25 oranında zam yapabilecek.

EKİM 2022 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

11.06.2022 ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenensözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "01.07.2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" ifadelerini kullandı.