Memur enflasyon farkı kaç oldu? 3 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Memur enflasyon farkı kaç oldu? TUİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Emekli ve memurların zammında etkili olacak rakamların açıklanmasının ardından, 3 aylık enflasyon farkı gündeme geldi. Ekim, Kasım ve Aralık ayı rakamları, memur enflasyon farkını netleştirecek. Peki 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının enflasyon farkı ve 2023 Memur maaşlarına etki edecek zam oranı

MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

TÜİK, 2022 eylül ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada eylül ayı enflasyon oranı aylık %3.08, yılık ise %83,45 artış gösterdi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2,37 olarak açıklanırken, ağustos ayı enflasyon oranı ise yüzde 1,46 olmuştu. Böylece temmuz ve ağustos aylarının toplamında yüzde 3,86 oranında bir zam farkı oluştu.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının ardından emeklilerin 2023 Ocak ayı zammı da kesinleşmiş olacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı. Böylece temmuz-ağustos aylarında emekliye 3,86 oranında zam farkı oluşmuş oldu.

Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 7,06 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 7,06 oranında zam oluştu.

Ekim ayı kira artış oranı 2022 ne kadar oldu?