08 Ekim 2020 Perşembe 13:13 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:13

Ekim ayı kısa dönem çalışma ödeneği ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı bu ödemeyi alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Eylül ayı işsizlik ve kısa dönem çalışma ödeneğinin 5 Ekim'de başlayacağını açıklamıştı. T.C kimlik numarasına göre yapılan ödemeler E-Devlet kısa dönem çalışma ödeneği sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların kısa dönem çalışma ödeneği her ayın 5'inde başlayarak hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi ise E-Devlet kısa dönem çalışma ödeneği sorgulama ekranı üzerinden yapılabiliyor.

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Kısa dönem çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak." açıklamasında bulundu. Ödemesi yapılmayan vatandaşlar, en yakın İŞKUR şubesine giderek bilgi alabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan ödemenizi kontrol edebilirsiniz.

E-DEVLET KISA DÖNEM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA DÖNEM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Kısa dönem çalışma ödeneği süresi, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar iki ay daha ödeme alabilecekler.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma ödeneği yatmayanlar ne yapacak?